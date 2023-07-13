Между двумя огнями: как НАТО заявил об угрозе Китая, но сохранил пространство для маневра

Китай критически отреагировал на решение саммита НАТО в Вильнюсе. Пекин недоволен тем, что в коммюнике саммита были закреплены тезисы о том, что Китай бросает вызовы интересам и безопасности НАТО.

Если Китай назвали вызовом, то Россию в коммюнике НАТО назвали откровенной угрозой странам Альянса. Более того, в НАТО разработали детальные планы действий на случай нападения России. Журналист 24 Канала Алексей Печий подводит итоги саммита НАТО через призму Китая и России.

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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона видят в Китае опасность

Пекин довольно критически отреагировал на предъявленные НАТО обвинения в том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности Альянса. Китай выступил против любых попыток военного блока расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Следует объяснить, что на саммите НАТО присутствовали четыре лидера стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, премьер-министр Австралии Энтони Албанизи и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Все четыре страны выразили мнение, что произошедшее в Украине не может произойти в Тихоокеанском регионе. То есть все четыре лидера откровенно намекают, что они готовы объединяться с Западом, ведь видят в Китае опасность.

Китай приложился к тому, чтобы такое мнение присутствовало. Ведь речь не только о Тайване, но, например, и об экономическом давлении на Австралию, как это было в 2020 году.

Как говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг, автократические страны, включая Китай, смотрят на действия России в Украине и взвешивают расходы и выгоды от наступательных действий.

В первый день саммита в НАТО четко отметили эти опасения, несколько раз вспомнив Китай в жестком коммюнике, в котором говорится, что заявленные Пекином амбиции содержат "системные вызовы" для "евроатлантической безопасности".

Европа не спешит разрывать отношения с Китаем

, лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся к более активному участию в деятельности Альянса, однако единого мнения о том, какую роль НАТО должен играть в Тихоокеанском регионе, нет. И Китай за это тоже цепляется.

Китаю в Европе подыграет лидер Франции Эммануэль Макрон. На саммите НАТО планировалось объявить об открытии офиса связи в Японии для тесного общения со своими тихоокеанскими партнерами.

Однако президент Франции выступил против такого плана и проинформировал генерального секретаря о своем несогласии. Позиция Франции объясняется тем, что НАТО является североамериканским и европейским, а не глобальным альянсом. Так что в итоге этот вопрос даже официально не поднимался на саммите.

Уже после саммита миссия Китая в Европе заявила, что содержание коммюнике, связанное с КНР, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Пекина и намеренно дискредитирует Китай. А значит, Китай решительно выступает против и отвергает все обвинения.

Хотя в НАТО попытались успокоить Пекин. Генеральный секретарь заявил на саммите, что хотя Китай не является "соперником" НАТО, он своим "принудительным поведением" все больше бросает вызов международному порядку, основанному на правилах. Но вызов и угроза – это все же разные вещи.

Пекин угрожает, если НАТО расширится до Азиатско-Тихоокеанского региона

, что НАТО ни разу не упомянул о Тайване в своем коммюнике. Поэтому Европа не спешит разрывать отношения с Китаем, хотя и признает позицию США о Китае как главный вызов.

Впрочем, Китай все равно не отступает. В мае премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что его страна не планирует стать членом НАТО, но Альянс мог бы открыть офис в Токио для содействия консультациям в регионе.

Китайская миссия сразу заявила, что Пекин решительно выступает против "движения НАТО на восток к Азиатско-Тихоокеанскому региону" и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, встретят "решительный ответ".

Также в Пекине добавили, что войны и конфликты с участием стран НАТО свидетельствуют, что именно НАТО является "серьезным вызовом" глобальному миру и стабильности.

Отдельно в коммюнике, выданном в рамках Вильнюсского саммита НАТО, Альянс также отметил, что Китай стремится контролировать ключевые технологические и промышленные сектора, критическую инфраструктуру, стратегические материалы и цепи поставок, и что Пекин использовал свои экономические рычаги для создания стратегических зависимостей и усиления своего воздействия.

США и Китай возвращаются к "нормальному темпу дипломатии"

Впрочем, несмотря на все громкие заявления, США продолжают искать диалог с Китаем. Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И.

Их переговоры на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в Джакарте состоялись менее чем через месяц после того, как они встретились в Пекине, проведя то, что американский дипломат назвал "откровенным и конструктивным" разговором.

Поэтому определенные результаты возобновления диалога есть. И уже администрация Байдена считает, что США и Китай "возвращаются к нормальному темпу дипломатии".

За последний месяц после визита Блинкена Пекин посетила министр финансов США Джанет Йеллен, а в ближайшие дни посетит посланник по климатическим вопросам США Джон Керри.

Более того, сегодня издание Reuters сообщает, что 12 июля посол Китая в Соединенных Штатах провел редкую встречу с высокопоставленным представителем обороны США по Азии прямо в Пентагоне.

Это удивительно, ведь в последние месяцы Китай вообще отказывается вести диалог между американскими и китайскими военными. В кратком заявлении Пентагона говорится, что посол Китая Се Фэн обсудил оборонные отношения и "ряд вопросов международной и региональной безопасности" в ходе переговоров с Эли Ратнером, помощником министра обороны США.

То есть такой диалог является по крайней мере свидетельством того, что Китай полностью не закрылся от США.

Как НАТО планирует обороняться в случае нападения России

Что касается России, то НАТО и США не были так осторожны. В частности, в коммюнике саммита четко указано, что Россия является угрозой безопасности Европы.

Более того, Столтенберг официально сообщил, что Альянс разработал планы по обороне в случае нападения России. Описание плана заняло 4 400 страниц.

По словам Столтенберга, наработанный документ является "самым большим оборонным планом после окончания Холодной войны". В нем выделено несколько основных пунктов. В частности, верховный главнокомандующий НАТО в Европе в случае угрозы со стороны России сможет принимать часть решений без консультаций со структурами Альянса для оперативного реагирования.

Кроме того, в Европе будут увеличены силы повышенной боевой готовности до 300 тысяч солдат и офицеров. Также страны восточного фланга поддержат боевые группы союзников по Альянсу: немецкие солдаты защитят Литву; канадские – Латвию; британцы – Эстонию; американцы – Польшу.

Столтенберг также рассказал, что в настоящее время обсуждается создание второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Заметим, что первый находится в Измире, Турция. А вот самым важным логистическим узлом будет Германия.

Также будут приняты дополнительные меры по обеспечению защиты трубопроводов и других коммуникаций от возможных российских диверсий. В плане указано, что инвестиции членов Альянса в оборону должны составлять не менее 2% ВВП страны.

Для защиты НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, а также усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

Путин собрался в Пекин

На фоне этого пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявляет, что Путин планирует посетить Пекин в октябре этого года для участия в форуме "Один пояс – один путь".

По его словам, эта поездка находится на повестке дня. В частности, по словам Пескова, Путин планирует обсудить с Си Цзиньпином темы торгово-экономического сотрудничества и ситуации в мире в разных регионах, имеющих особое значение для обеих стран.

Не исключено, что Путин будет уговаривать Си помочь ему больше в войне против Украины, тем более на фоне итогового коммюнике НАТО.