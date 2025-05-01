На Сергея Стерненко совершили нападение: волонтер раненый

На украинского активиста Сергея Стерненко 1 мая совершили нападение. Угрозы его жизни пока нет.

Однако, нападавшему удалось ранить волонтера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Стерненко.

Смотрите также Стерненко сообщил, что нападавшую задержали

Что известно о нападении на Стерненко

В своих соцсетях в 13:32 украинский активист сообщил, что на него напали. Он заверил, что угрозы жизни нет, но отметил, что россияне уй**ки. Впоследствии Стерненко добавил, что нападавшую удалось задержать.

Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь,

– написал волонтер.

Он также призвал украинцев донатить на помощь армии, а всех знакомых попросил пока не звонить к нему.