Государственное предприятие "Львовуголь" рассказало, что трагедия произошла в 13:20 29 июня на шахте "Возрождение". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что грунт в шахте обвалился в Червоноградском районе.

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Что известно о погибших шахтерах

На соединении 174 монтажной камеры со 174 конвейерным штреком пласта "Сокальский", под действием горного давления произошло обрушение пород кровли. В результате этого были смертельно травмированы горняки Андрей Кончук и Владимир Макогон,

– рассказали в "Львовугле".

Там уточнили, что по состоянию на вечер 29 июня там работает Львовско-Волынский военизированный горноспасательный отряд.

В компании заявили, что глубоко скорбят по поводу трагической гибели горняков администрация и коллектив "Львовуголь", Львовская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности Украины и региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда.

В "Львовуголь" заявили, что в шахте погибли:

Андрей Владимирович Кончук родился 09 августа 1986 года рождения. Он работал машинистом горных выемочных машин, бригадиром ГОЗ участка по добыче угля.

У 37-летнего мужчины остались жена Соломия, сыновья Артем 2013 года рождения и Матвей 2015 года.

На шахте "Возрождение" работал 2 года 11 месяцев, до того – на шахте "Великомостовская".

родился 09 августа 1986 года рождения. Он работал машинистом горных выемочных машин, бригадиром ГОЗ участка по добыче угля. У 37-летнего мужчины остались жена Соломия, сыновья Артем 2013 года рождения и Матвей 2015 года. На шахте "Возрождение" работал 2 года 11 месяцев, до того – на шахте "Великомостовская". Владимир Юрьевич Макогон родился 25 июля 1987 года рождения – исполняющий обязанности мастера горного участка по добыче угля.

На шахте "Возрождение" работал 6 лет и 2 месяца.

У него остались жена Мария, сын Демьян 2014 года рождения и дочь Виктория 2019 года рождения, родные и близкие.



На шахте погиб Владимир Макогин / Фото "Львовуголь"



В шахте погиб Андрей Кончук / Фото "Львовуголь"

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших горняков.