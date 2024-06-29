В результате обрушения на шахте Возрождения ГП Львовугля погибли два горняка.
Авария произошла во 2 смену. На месте работают бойцы горноспасательной службы.
Причины крушения выяснит следственная комиссия.
29 июня в одной из шахт Червоноградского района произошла чрезвычайная ситуация. Там обрушилась почва. В смертельной земельной ловушке оказались два горняка.
В результате обрушения на шахте Возрождения ГП Львовугля погибли два горняка.
Авария произошла во 2 смену. На месте работают бойцы горноспасательной службы.
Причины крушения выяснит следственная комиссия.