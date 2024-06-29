Внаслідок обвалу на шахті Відродження ДП Львіввугілля загинули двоє гірників.
Аварія сталась у 2 зміну. На місці працюють бійці гірничорятувальної служби.
Причини аварії з'ясує слідча комісія.
29 червня на одній із шахт Червоноградського району сталася надзвичайна ситуація. Там обвалився ґрунт. У смертельній земельній пастці опинилося двоє гірників.
Внаслідок обвалу на шахті Відродження ДП Львіввугілля загинули двоє гірників.
Аварія сталась у 2 зміну. На місці працюють бійці гірничорятувальної служби.
Причини аварії з'ясує слідча комісія.