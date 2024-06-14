Запад считает, что после завершения российско-украинской войны с Эльвирой Набиуллиной можно будет "иметь дело". Вероятность того, что именно Набиуллина могла бы быть правопреемницей Путина, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом поставила под большое сомнение.
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Романова отметила, что окружение российского диктатора этого не позволит.
Россия гомофобная страна, здесь женщину даже умную и сильную не вытерпят вблизи трона, разорвут силовики, которые ненавидят ее люто,
– считает Романова.
Набиуллину сравнили с фашистским архитектором Шпеером
Главу Центробанка России сравнивают с известным немецким архитектором Альбертом Шпеером, который во времена Адольфа Гитлера стал министром вооружения и военной промышленности. Несмотря на его архитекторские способности, от Нюрнбергского процесса и десяти лет тюрьмы спастись ему не удалось.
"Здесь можно провести аналогию с Набиуллиной, она суперпрофессионал на службе у дьявола и это ее личный выбор. Она очень талантливый экономист, много всего держится на ней, поэтому Путин ее не убирает и, думаю, ей уже поздно проситься в отставку, поскольку она сделала немало хорошего для российской экономики, но много плохого для всего мира и украинцев", – подытожила глава фонда "Русь сидящая".
Коротко об экономической ситуации в России
- В России закрываются отделения некоторых банков, в частности в апреле 2024 года перестали функционировать более 100 офисов, в том числе "Сбербанка". В тройку "лидеров" вошли Томская область, Татарстан, Санкт-Петербург. Такая неутешительная для России ситуация сложилась из-за санкций, повышением ставок и выплатами налога на сверхприбыль.
- Из-за значительных расходов на войну в Украине и роста налогов экономика России испытывает удары. Минфин страны-агрессора инициировал законодательные акты для повышения ряда налогов. Экономисты прогнозируют коллапс и негативные настроения среди россиян.
- Новая шкала НДФЛ будет составлять ставки от 15% до 22% в зависимости от уровня дохода россиян. Для бизнеса планируется повысить налог на прибыль с 20% до 25%. Высокие учетные ставки могут стать реальной проблемой для экономики России, что повлияет на снижение объемов экспорта, рост дефицита бюджета, как результат – инфляция.