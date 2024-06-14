Захід вважає, що після завершення російсько-української війни з Ельвірою Набіулліною можна буде "мати справу". Ймовірність того, що саме Набіулліна могла б бути правонаступницею Путіна, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в розмові з 24 Каналом поставила під великий сумнів.

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Романова наголосила, що оточення російського диктатора цього не дозволить.

Росія гомофобна країна, тут жінку навіть розумну та сильну не витерплять поблизу трону, розірвуть силовики, які ненавидять її люто,

– вважає Романова.

Набіулліну порівняли з фашистським архітектором Шпеєром

Голову Центробанку Росії порівнюють з відомим німецьким архітектором Альбертом Шпеєром, який за часів Адольфа Гітлера став міністром озброєння і військової промисловості. Не дивлячись на його архітекторські здібності, від Нюрнберзького процесу та десяти років в’язниці врятуватися йому не вдалося.

"Тут можна провести аналогію з Набіулліною, вона суперпрофесіонал на службі у диявола і це її особистий вибір. Вона дуже талановитий економіст, багато всього тримається на ній, тому Путін її не прибирає і, думаю, їй вже пізно проситися у відставку, оскільки вона зробила чимало хорошого для російської економіки, але багато поганого для всього світу і українців", – підсумувала голова фонду "Русь сидящая".

Коротко про економічну ситуацію в Росії