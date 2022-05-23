На сообщения Садового пришли жалобы за слова "москаль", а на сайт горсовета не было доступа

Россияне продолжают активную войну не только на поле боя. Враг готов наносить удары и в информационном пространстве.

Россияне пытаются сохранять активность и на информационном фронте. Кое-где они используют правила цивилизованного мира против него же.

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Блокировка сообщений в фейсбуке

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о том, что с утра россияне создали проблемы с доступом к сайту городского совета.

Кроме того, рашисты пожаловались на его сообщения в социальной сети фейсбук, в которых он употребляет слово "москаль". Россияне не хотят слышать правду о себе и прикрываются правилами социальных сетей.

Фейсбук заблокировал сообщения Андрея Садового / Фото с телеграмму Андрея Садового

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры продолжают ракетные обстрелы мирных украинских городов. Над Кировоградщиной ПВО удалось сбить вражеский снаряд, три "прилета" российских ракет произошли на Днепропетровщине.

Нравственное состояние русских оккупантов постоянно падает. Они начали жаловаться на отсутствие результатов, большие потери и неэффективность атак на позиции ВСУ. Российские террористы начали складывать оружие и бежать домой, ведь поняли, что приехать в Украину просто помародерит у них не получится, а встреча с ВСУ чаще стоит жизни. Также участвовать в боевых действиях отказываются и наемники – они явно не ожидали, что украинские герои будут "крошить" их в таком большом количестве.

Рашисты продолжают минометные и артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. В результате одной из атак врага на территории Сумской области вспыхнула ферма.

На временно оккупированных территориях продолжается яростное сопротивление местного населения. В Мелитополе партизанам удалось отрезать оккупантов от снабжения оружием и боеприпасами, в ходе операции наши герои нанесли врагу потери. В Херсоне отличился местный дедушка – он громко заявил пропагандистам, что хочет жить в Украине.

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