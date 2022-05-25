На совещании из Договора об Антарктике делегаты 25 стран показательно вышли во время выступления России
В ходе 44-го Консультационного совещания Договора об Антарктике в Германии 25 стран выразили решительную поддержку Украине. Во время выступления российского представителя украинские делегаты вместе с представителями 25 государств показательно вышли из зала.
Украинскую делегацию в Берлине возглавляет заместитель Министра образования и науки Украины Алексей Шкуратов. Он подчеркнул, что саммит в Германии является самым главным событием года в элитном клубе антарктических стран, сравнимым с заседанием Генассамблеи ООН.
Часть делегаций вышла из зала во время российского выступления в рамках встречи АТЭС, – СМИ
Кто поддержал Украину
В ходе Консультационного совещания Договора об Антарктике в Берлине присутствовали делегаты из 54 стран мира, являющиеся участниками этого соглашения. Из них 29 – консультативные стороны, то есть страны, имеющие право голоса по тем или иным вопросам. Среди таких государств есть и Украина.
24 мая состоялось торжественное заседание по случаю открытия Консультационного совещания. На ней выступил представитель Украины, советник-посланник Посольства Украины в Германии Максим Емельянов, который рассказал о последствиях российского вторжения и его влиянии на украинскую антарктическую программу.
После этого представитель Франции озвучил совместное заявление от 11 стран-членов ЕС в поддержку Украины и осуждение российской агрессии. К этому заявлению присоединились другие члены Договора об Антарктике. В целом Украину поддержали 25 стран, в том числе:
- Франция;
- Бельгия;
- Нидерланды;
- Германия;
- Италия;
- Польша;
- Болгария;
- Чехия;
- Испания;
- Швеция;
- Финляндия;
- Норвегия;
- Румыния;
- Япония;
- Индия;
- Австралия;
- Великобритания;
- США;
- Бразилия;
- Аргентина;
- Чили;
- Эквадор;
- Колумбия;
- Уругвай.
Интересно, что 23 из 25 стран, которые поддержали наше государство, являются членами консультативной стороны.
Кроме того, представитель США во время выступления анонсировал прекращение действия договора между американским и российским правительствами о сотрудничестве в Антарктиде и блокирование председательства России в любых рабочих группах и смежных мерах в рамках Договора об Антарктике.Интересно! Украина является членом Договора об Антарктике с 1992 года, что позволило нашей стране проводить деятельность в Антарктиде. В 2004 году наша страна получила статус консультационной стороны, что дало нам право голоса по вопросам, касающимся деятельности на материке.