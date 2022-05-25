На совещании из Договора об Антарктике делегаты 25 стран показательно вышли во время выступления России

25 мая 2022 , 00:51
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Источник:

Национальный антарктический научный центр

В ходе 44-го Консультационного совещания Договора об Антарктике в Германии 25 стран выразили решительную поддержку Украине. Во время выступления российского представителя украинские делегаты вместе с представителями 25 государств показательно вышли из зала.

Украинскую делегацию в Берлине возглавляет заместитель Министра образования и науки Украины Алексей Шкуратов. Он подчеркнул, что саммит в Германии является самым главным событием года в элитном клубе антарктических стран, сравнимым с заседанием Генассамблеи ООН.

Часть делегаций вышла из зала во время российского выступления в рамках встречи АТЭС, – СМИ

Кто поддержал Украину

В ходе Консультационного совещания Договора об Антарктике в Берлине присутствовали делегаты из 54 стран мира, являющиеся участниками этого соглашения. Из них 29 – консультативные стороны, то есть страны, имеющие право голоса по тем или иным вопросам. Среди таких государств есть и Украина.

24 мая состоялось торжественное заседание по случаю открытия Консультационного совещания. На ней выступил представитель Украины, советник-посланник Посольства Украины в Германии Максим Емельянов, который рассказал о последствиях российского вторжения и его влиянии на украинскую антарктическую программу.

После этого представитель Франции озвучил совместное заявление от 11 стран-членов ЕС в поддержку Украины и осуждение российской агрессии. К этому заявлению присоединились другие члены Договора об Антарктике. В целом Украину поддержали 25 стран, в том числе:

  • Франция;
  • Бельгия;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Италия;
  • Польша;
  • Болгария;
  • Чехия;
  • Испания;
  • Швеция;
  • Финляндия;
  • Норвегия;
  • Румыния;
  • Япония;
  • Индия;
  • Австралия;
  • Великобритания;
  • США;
  • Бразилия;
  • Аргентина;
  • Чили;
  • Эквадор;
  • Колумбия;
  • Уругвай.

Интересно, что 23 из 25 стран, которые поддержали наше государство, являются членами консультативной стороны.

Кроме того, представитель США во время выступления анонсировал прекращение действия договора между американским и российским правительствами о сотрудничестве в Антарктиде и блокирование председательства России в любых рабочих группах и смежных мерах в рамках Договора об Антарктике.

Интересно! Украина является членом Договора об Антарктике с 1992 года, что позволило нашей стране проводить деятельность в Антарктиде. В 2004 году наша страна получила статус консультационной стороны, что дало нам право голоса по вопросам, касающимся деятельности на материке.

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Автор: Іван Магуряк