Украинские полярники дерусифицировали указатель у станции "Академик Вернадский"

Участники 27-й УАЭ провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". Таблички с названиями и расстоянием к разным городам дерусифицировали.

В основном на указателе содержатся названия населенных пунктов, из которых родом украинские полярники или откуда на станцию приезжали коллеги из других стран.

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Указатель у "Академика Вернадского" дерусифицировали

Указатель у станции "Академик Вернадский" прослужил более 20 лет. Поэтому он очень нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно. Ремонт провели врач Василий Матковский и механик Максим Билоус. В частности, полярники:

реставрировали ряд старых табличек, заржавевших, например, Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, Ротера (британская станция) и другие; ️

декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий,

дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы; ️

добавили новые символические города – Мариуполь, Херсон и Бучу (их впервые разместили на указателе после освобождения Херсона в ноябре 2022-го), Коломыю и Ивано-Франковск (родные для Василия), Нью-Йорк, Оттаву и столицы (или знаковые города) других стран, поддерживающих Украину;

️изготовили новый столб для табличек, заменили потрескавшийся фундамент и "усталые" крепления;

реставрировали флюгер и указатели сторон света.

Смотрите фото дерусифицированного указателя / Фото Национального антарктического научного центра

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Полярники много времени провели в столярной мастерской

Василий Матковский рассказал, что каждая экспедиция имеет традицию улучшать станцию, которая на год становится вторым домом. Поэтому полярники решили это сделать так.

По его словам, все началось с идеи добавить указатель Мариуполя, чтобы каждый посетитель станции видел, что украинцы помнят город у моря, где бурлила жизнь, и когда-то совсем скоро она снова забурлит в свободной Украине.

Затем последовало освобождение Херсона. Пожалуй, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приобрела форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало,

– отметил полярник.

Для реализации проекта пришлось много поработать в столярной мастерской, а впоследствии – и на улице. В конце концов, указатель получил и новый вид, и новые смыслы.

"Кроме родных городов, добавилась память о причиненной боли и неизбежных победах. И, безусловно, благодарность людям цивилизованного мира, которые поддерживали нас и всю Украину. Пожалуй, никогда еще станция не слышала сколько восклицаний "Слава Украине" с лодок и судов, что проходили мимо. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой", – добавил Матковский.

В Национальном антарктическом научном центре поблагодарили полярников за невероятную работу и заметили, что верят в то, что на указателе непременно появятся украинские Ялта, Мелитополь, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные города.