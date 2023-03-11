Здебільшого на дороговказі містяться назви населених пунктів, з яких родом українські полярники або звідки до станції приїздили колеги з інших країн.

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Вказівник біля "Академіка Вернадського" дерусифікували

Дороговказ біля станції "Академік Вернадський" прослужив понад 20 років. Тому він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно. Ремонт здійснили лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус. Зокрема, полярники:

реставрували низку старих табличок, які заіржавіли, наприклад, Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків, Варшава, Ротера (британська станція) та інші; ️

декомунізували Кіровоград на Кропивницький,

дерусифікували транслітерацію Вінниці та Одеси; ️

додали нові символічні міста – Маріуполь, Херсон та Бучу (їх вперше розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022-го), Коломию та Івано-Франківськ (рідні для Василя), Нью-Йорк, Оттаву та столиці (або знакові міста) інших країн, які підтримують Україну;

️виготовили новий стовп для табличок, замінили потрісканий фундамент та "втомлені" кріплення;

реставрували флюгер та вказівники сторін світу.

Дивіться фото дерусифікованого вказівника / Фото Національного антарктичного наукового центру

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Полярники чимало часу провели у столярній майстерні

Василь Матковський розповів, що кожна експедиція має традицію покращувати станцію, яка на рік стає другою домівкою. Тож полярники вирішили це зробити у такий спосіб.

За його словами, все почалося з ідеї додати покажчик Маріуполя, щоб кожен відвідувач станції бачив, що українці пам'ятають місто біля моря, де вирувало життя, і колись, зовсім скоро, воно знову завирує у вільній Україні.

Потім було звільнення Херсона. Мабуть, не було за всю зимівлю дня більш святкового та радісного. Саме тоді ідея зробити та трохи переосмислити наш вказівник набула форми. Наступного дня ми вже припасовували свіжопофарбовану табличку з невеликою скибкою кавуна. І зрозуміли, що то лише початок,

– зазначив полярник.

Для втілення проєкту довелося багато попрацювати у столярній майстерні, а згодом – і на вулиці. Зрештою, дороговказ отримав і новий вигляд, і нові сенси.

"Крім рідних міст, додалась пам'ять про завданий біль та неминучі перемоги. І, безперечно, подяка людям цивілізованого світу, що підтримували нас і всю Україну. Мабуть, ніколи ще станція не чула скільки вигуків "Слава Україні" з човнів та суден, що проходили повз. Вигуків із різними акцентами, але з одностайною підтримкою", – додав Матковський.

У Національному антарктичному науковому центрі подякували полярникам за неймовірну роботу і зауважили, що вірять в те, що на вказівнику неодмінно з'являться українські Ялта, Мелітополь, Донецьк, Луганськ та інші зараз тимчасово окуповані міста.