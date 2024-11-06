Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.
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В Киеве на станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. В результате часть станции сейчас закрыли для пассажиров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.
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