Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.
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У столичному метро на станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. Внаслідок цього низку станцій наразі закрили для пасажирів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.
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