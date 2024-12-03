Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на работников метрополитена. Отмечают, что на некоторых других станциях метро также стоят лотки с водой.

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Метро работает

Станция метрополитена продолжает полноценно работать, обеспечивая как перевозку пассажиров, так и убежище во время воздушной тревоги. В метрополитене утонили, что на некоторых станциях в лотках может быть вода из-за функционирования дренажных систем, предназначенных для сбора грунтовых вод.

На некоторых станциях в лотках может появляться вода. Это связано с работой дренажных систем, которые собирают грунтовые воды. Отвод воды осуществляется автоматически,

– говорится в сообщении.

Подтопление в метро

Заметим, что ранее из-за разгерметизации тоннеля между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" часть синей ветки метро была закрыта на 9 месяцев и снова открылась этим летом.

Заметьте! Сейчас на некоторых других станциях метро также наблюдается наличие воды в лотках, что является нормальной ситуацией. Все дренажные системы, куда попадают грунтовые воды, работают в автоматическом режиме, а специалисты осуществляют постоянный надзор за их работой.

При этом работники метрополитена призвали не манипулировать информацией о подтоплении. Режим работы станции "Демиевская" остается с 5:49 до 22:34.