Специалисты "Киевводоканала" локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно о потопе

Там также отметили, что перекрыто дорожное движение с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой. На видео можно увидеть, что воды действительно очень много. Она затрудняет движение транспортных средств.

В Киеве произошел потоп: смотрите видео

На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб. Специалисты ДЭУ Дарницкого района ликвидируют последствия подтопления.

Машины почти плывут: смотрите видео

Кроме этого, известно, что частично подтоплена автостоянка на проспекте Петра Григоренко, 18, парковочные площадки, расположенные рядом, а также проезжую часть проспекта.

Утечку удалось локализовать: смотрите видео