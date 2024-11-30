Фахівці "Київводоканалу" локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Що відомо про потоп

Там також зазначили, що перекрито дорожній рух з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової. На відео можна побачити, що води дійсно дуже багато. Вона ускладнює рух транспортних засобів.

У Києві стався потоп: дивіться відео

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та інших комунальних служб. Фахівці ШЕУ Дарницького району ліквідовують наслідки підтоплення.

Машини майже пливуть: дивіться відео

️Крім цього, відомо, що частково підтоплено автостоянку на проспекті Петра Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що розташовані поруч, а також проїжджу частину проспекту.

Витік вдалося локалізувати: дивіться відео