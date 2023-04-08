На Сумщине 10-летняя девочка вынесла из пожара троих детей: история, которая поражает

В Сумах четверо детей остались сами дома. В это время в доме загорелся пожар.

Инцидент произошел утром 7 апреля, когда большинство детей еще спали. О возгорании старшей сестренке рассказал 5-летний брат Давид.

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10-летняя девочка спасла из пожара троих детей

Их дом находится на улице Пантелеймона Кулиша. Там в момент пожара не было ни одного взрослого человека.

Тогда старейшая 10-летняя Никита попыталась потушить огонь, однако ей не удалось. После этого она начала спасать своих братиков и сестричек.

Мне потом еще голова стала крутиться. Давид был уже на улице. Я намочила себе рукав и быстро начала на одной руке выносить Богданочку, а потом Сашеньку,

– вспомнила девочка.

Ее младшим братикам и сестричкам 1, 4 и 5 лет. Когда крики детей услышали соседи, прибежали на помощь: их забрали в свой дом и вызвали экстренные службы.

10-летняя девочка, когда рассказывала пожарным, как спасала детей, расплакалась, что в доме все сгорело и она даже не имеет курточки.

10-летняя девочка спасла из огня своих братиков и сестричек: смотрите видео

Уже через 5 минут после сообщения на место возгорания прибыли спасатели и начали тушить пожар.

В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь опрокинулся на кровлю и перекрытие. Пламя быстро распространялось по горючим конструкциям, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать данный пожар и не разрешить пламени охватить весь дом,

– рассказали пожарные.

Они призвали родителей не оставлять детей без присмотра, ведь это может быть опасно.

Безопасность во время отопительного периода / Инфографика ГСЧС

В ГСЧС призывают соблюдать пожарную безопасность и не оставлять детей самих дома. Кроме того, следует проверять исправность работы печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.