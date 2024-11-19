Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
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На Сумщине осудили российских военных-мародеров
Отмечается, что Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 4 военнослужащих страны-агрессора.
Согласно приговору Лебединского районного суда 18 ноября 2024 года они заочно приговорены к 10 годам лишения свободы.
Прокурор в суде доказал, что во время оккупации села Ворожба Лебединской территориальной общины в марте 2022 года четверо военнослужащих России ворвались в дом мирных жителей и, угрожая им оружием, заставили покинуть свое жилье,
– говорится в сообщении.
При этом, как указали в прокуратуре, россияне обстреляли две машины, стоявшие во дворе. Поэтому хозяйка дома вместе со своим сыном и 81-летней матерью вынуждены были идти пешком и искать убежище у односельчан.
Впоследствии в этом доме оккупанты обустроили свой штаб. После того, как они сбежали из общины, люди вернулись в дом и обнаружили, что исчезла вся бытовая и садовая техники.
Кроме этого, российские захватчики также похитили 700 долларов из сумки женщины.