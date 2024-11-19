Про це пише 24 Канал з посиланням прокуратуру Сумщини.

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На Сумщині засудили російських військових-мародерів

Зазначається, що Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 4 військовослужбовців країни-агресорки.

Відповідно до вироку Лебединського районного суду 18 листопада 2024 року, їх заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що під час окупації села Ворожба Лебединської територіальної громади в березні 2022 року четверо військовослужбовців Росії увірвались у будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, змусили покинути своє житло,

– ідеться в повідомленні.

При цьому, як вказали в прокуратурі, росіяни обстріляли дві автівки, що стояли у дворі. Відтак хазяйка будинку разом зі своїм сином та 81-річною матір'ю вимушені були йти пішки та шукати прихисток в односельців.

Згодом у цьому будинку окупанти облаштували свій штаб. Після того, як вони втекли з громади, люди повернулись у будинок і виявили, що зникла вся побутова та садова техніки.

Крім цього, російські загарбники також викрали 700 доларів із сумки жінки.