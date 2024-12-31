Утром 31 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики. Тем временем мониторы пишут, что в воздухе находятся 6 вражеских Ту-22м3, которые осуществляют пуски ракет Х-22, передает 24 Канал.

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Шостка под ударом оккупантов

Около 08:11 Воздушные силы предупредили о движении скоростной цели в направлении Шостки Сумской области. Местные каналы сообщили о взрывах в городе.

Отмечается, что Шосткинская община – под массированным ударом ракет Х-22.

Враг продолжает бить ракетами по инфраструктуре Шосткинского общества,

– заявили в ОВА по состоянию на 08:52.

В Шосткинской общине в результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы. На местах работают аварийно-спасательные подразделения, отметил глава общества Николай Нога.

Кстати, громко было в Киеве. Обломки сбитых ракет упали на крышу частного здания в Дарницком районе столицы. К счастью, обошлось без пожара и разрушения.

Как пишут мониторы, удары по Шосткинскому району и в пределах Киевщины наносились надзвуковыми Х-22 с территории Тульской/Липецкой областей, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также крылатыми ракетами.