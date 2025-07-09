На таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях проходят масштабные обыски, – источники

Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проводит масштабные обыски на таможнях в трех областях. Операция проходит в Одесской, Волынской и Черновицкой областях и связана с угрозами национальной безопасности.

По информации 24 Канала в правоохранительных органах, целью масштабной спецоперации является разоблачение попыток иностранных спецслужб влиять на работу украинских таможенников. Участие в обысках принимают СБУ, ОГП, ГБР, Нацполиция и Бюро экономической безопасности.

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Где именно проходят обыски

Как стало известно,обыска обыски продолжаются одновременно на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Операция происходит в координации нескольких правоохранительных структур. Объекты проверки – как административные помещения таможен, так и рабочие места должностных лиц.

Масштабные обыски на таможнях / Фото предоставлены 24 Канала

Источники отмечают, что силовики сосредотачиваются на выявлении доказательств возможного сотрудничества таможенников с иностранными спецслужбами. Среди целей – предотвращения попыток контрабанды оружия, наркотиков или других товаров, которые могут использоваться для подрывной деятельности против Украины. Кроме того, следствие проверяет информацию о коррупционных схемах на таможне.