Купили себе джипы за 2 миллиона: в Тернопольской области будут судить "волонтеров"

В Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров. Они приобрели за пожертвованные деньги два автомобиля для себя стоимостью 2 миллиона гривен.

Мошенники собирали деньги как будто на ВСУ в начале войны. К преступлению также причастна жена одного из псевдоволонтеров.

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Накупили авто и драгоценности

Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования автомобили Range Rover и Audi Q5,

– говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленники купили не только дорогие автомобили, но и другие ценные вещи. Среди них есть мобильные телефоны, ювелирные изделия и прочее. Общая сумма присвоенного составляет около 2 миллионов гривен.



Деньги, которые присвоили себе мошенники / Фото Офиса генпрокурора

Что угрожает псевдоволонтерам

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции. Сейчас сотрудники Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех мошенников: двух псевдоволонтеров и жены одного из них.

Им объявили статью по факту "использования благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения".

За это им может грозить лишение свободы на 5 – 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.



Псевдоволонтеров уже задержали / Фото Офиса генпрокурора

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