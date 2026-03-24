На Тернопольщине якобы слышали звуки взрывов, - соцсети
- Телеграмм-каналы сообщили о звуках взрывов на Тернопольщине после объявления воздушной тревоги.
- Мониторы зафиксировали не менее 6 вражеских ударных беспилотников в направлении Черткова.
Ночью и днем 24 марта российские войска обстреливают мирные украинские города. Так, звуки взрывов якобы раздавались на Тернопольщине.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Дивіться також У Києві прогриміли вибухи: місто й область атакують БпЛА
Що відомо про вибухи на Тернопільщині?
О 13:54 Повітряні сили попередили Тернопіль та область про загрозу російського удару – лунали звуки повітряної тривоги. Вже о 14:42 у телеграм пабліках з'явилась інформація про нібито вибухи на Тернопільщині.
О 15:01 монітори писали, що у напрямку Чорткова, що у області, летить щонайменше 6 ворожих ударних безпілотників.
Які міста нині були під атакою Росії?
Російські війська атакували українські міста дронами різних типів, балістичними, авіаційними та крилатими ракетами. Більшість цілей вдалось збити, однак на 22 локаціях було зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних безпілотників.
Вибухи чули жителі Дніпра та Вінниччини – ворожа зброя поцілила у житлові будинки. У Полтаві також значно пошкоджено житлову багатоповерхівку.