На территории "Азовстали" погибли уже 15 женщин

Героическая оборона Мариуполя от русских захватчиков продолжается. Отважные защитники города, несмотря на ужасные условия, бомбардировки и превосходящие силы врага, продолжают писать историю беспрецедентного подвига.

Российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить и штурмовать "Азовсталь". Враг бросает большие силы для полного контроля над городом, но не может одолеть несгибаемых и героических украинских воинов, которые держат оборону, несмотря на ужасные условия и длительную блокаду.

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Погибшие женщины на "Азовстали"

На территории предприятия "Азовсталь", где продолжается героическая оборона города, погибли уже 15 женщин. Об этом сообщил Святослав "Калина" Паламарь в комментарии 24 каналу.

Ситуация на "Азовстале": последние новости

Российские оккупанты применяют для бомбардировки "Азовстали" фосфорные боеприпасы. Оккупанты уже открыто заявляют, что "у них развязаны руки". Кроме того, враг бьет по "Азовстали" авиацией. Офис Генерального прокурора открыл производство по очередному преступлению российских оккупантов.

Ситуация на "Азовстали" очень тяжелая. Храбрые воины не выходят на улицу неделями, а в убежище должны дышать грибком. Раненые не могут получить надлежащую медицинскую помощь, антисанитарные условия усложняют ситуацию.

Жены героев рассказывают обо всем, что должны терпеть мужья, и призывают весь цивилизованный мир спасти их. Ситуация очень тяжелая, даже несгибаемые герои начали терять надежду. У них не осталось пищи и воды, во время редких вылазок они пытаются найти хоть что-то, что позволило бы им поддерживать силы. Защитники города, подвиг которых прозвучал на весь мир, почти не верят в дипломатический сценарий спасения и готовятся к последнему бою.

Мариуполь также сильно страдает от оккупации. Как стало известно, в городе значительно возросла смертность, и причиной являются не только постоянные обстрелы и бомбардировки. Сложная гуманитарная ситуация вызвала голод, из-за которого у мирных людей очень ослаб иммунитет. Из-за ужасных санитарных условий и отсутствия медицинской помощи в результате блокады ежедневно погибают гражданские.

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