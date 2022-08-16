Оккупанты продолжают тренировки на территории Беларуси: сохраняется угроза авиаударов

В приграничных областях белорусы тренировки по связи генштаба продолжаются. Есть угроза ракетных ударов с территории страны.

Существенных изменений в Волынском и Полесском направлениях нет. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 16 августа.

Обратите внимание Взрывы в 5 районах города и ликвидированные враги на Юге: главное за 174-й день войны

В Беларуси до сих пор продолжаются военные тренировки

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь,

– говорится в сообщении.

Враг может наносить ракетные и авиационные удары по Украине.

Где продолжаются самые ожесточенные бои

На Краматорском направлении россияне обстреляли из артиллерии район Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг наступал в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – Ивано-Дарьевка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении захватчики атаковали с танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Шум, Белогоровки, Константиновки, Яковлевки и Зайцева. Подразделения врага наступали в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледарь. Здесь ВСУ остановили и отбросили кафиров обратно. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное бои продолжаются.

На Авдеевском направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Они наступали в направлении Старомихайловка – Невельское. Там также продолжаются боевые действия.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам 15 августа вечером: видео