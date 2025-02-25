Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Бориса Джонсона NV.

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Трамп в заложниках, поэтому говорит дикие вещи

По словам Джонсона, Трамп "слушает много мусора об Украине".

"У него есть люди, которые говорят ему на ухо чушь о войне, о первопричинах войны, о НАТО. Мы все знаем, что это бред, но он это слышит", – объяснил бывший премьер.

Вторую причину глупых заявлений Трампа Джонсон видит в том, что "сейчас происходят какие-то переговоры". Именно поэтому президент США хочет заключить соглашение о добыче полезных ископаемых. Впрочем, здесь не все так просто.

Он должен показать изоляционистам в Конгрессе, Такеру Карлсону и всем этим ребятам, что он имеет что-то в обмен на продолжение американской поддержки Украины. И поэтому я надеюсь, что соглашение о добыче полезных ископаемых будет согласовано. Я думаю, что это хорошая сделка. Да, это выглядит как большие деньги, но...

– высказался экс-глава британского правительства.

На замечание о том, что такая сделка цинична, Джонсон ответил: "Да, но ни одна копейка не поступит в инвестиционный фонд прибыли, если у вас не будет свободной, суверенной и безопасной Украины. Это большой приз".

Интересно, что похожее мнение ранее высказывал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он назвал соглашение об ископаемых решающим, поскольку именно так Трамп сможет доказать избирателям, что следует и в дальнейшем поддерживать Украину.