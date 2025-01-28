Ночью в области работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Черкассы и председателя Черкасской ОГА Игоря Табуреца.

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Какие последствия атаки БпЛА в Черкасской области

На Уманщине в результате атаки вражеского дрона есть повреждения инфраструктурного объекта. Об этом сообщила городской голова Ирина Плетнева.

Сейчас энергетики работают над восстановлением работы объекта и электроснабжения. Жертв или пострадавших в результате атаки нет.

Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в дома,

– сообщила Плетнева.

Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил руководитель ОВА Табурец.

Напомним, в результате атаки вражеских дронов-камикадзе в Одессе повреждены жилые дома. Также зафиксировано возгорание 4 легковых авто. Сообщений о пострадавших нет.