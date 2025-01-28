Вночі у області працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси та голову Черкаської ОВА Ігора Табуреця.

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Які наслідки атаки БпЛА на Черкащині

На Уманщині внаслідок атаки ворожого дрона є пошкодження інфраструктурного об'єкту. Про це повідомила міська голова Ірина Плетньова.

Наразі енергетики працюють над відновленням роботи об'єкта та електропостачання. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.

Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у домівки,

– повідомила Плетньова.

Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомив керівник ОВА Табурець.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в Одесі пошкоджено житлові будинки. Також зафіксовано загоряння 4 легкових авто. Повідомлень про постраждалих немає.