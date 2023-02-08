Не обошли вниманием пользователи соцсетей теплую атмосферу встречи лидеров двух стран, сравнили достижения Украины и России и, конечно, вспомнили об экс-премьере Борисе Джонсоне. Различные реакции украинцев на эту важную встречу собрал для вас 24 Канал.
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский, а также упоминания о России
Ожидаемо, что на фоне встречи Владимира Зеленского и Риши Сунака больше всего в социальных сетях появилось забавных коллажей с Борисом Джонсоном. Он ведь после начала полномасштабной войны активно поддерживал Украину в ее борьбе против агрессора.
Не забыли также в сети отметить и дипломатические достижения Украины и России на фоне полномасштабной войны страны-террористки. Так, пока лидера Украины тепло встречают в цивилизованных государствах и помогают бороться против России, главу МИД этой же России в Африке награждают стеклянным ожерельем.
Как лидер Украины добрался до Лондона
Также в сети шутили и по поводу возможного транспорта Владимира Зеленского. Поскольку в небо Украины из-за войны поднимаются только военные самолеты и вертолеты, то пользователи соцсетей предположили, что на важную встречу президент мог добраться поездом.
Некоторые предполагают и более невероятные варианты.
Визит Владимира Зеленского в Лондон: коротко
- Информация о визите Президента Украины в Великобританию появилась утром 8 февраля. Об этом рассказывали иностранные СМИ, а украинская сторона в это время ничего не комментировала. Однако уже бы около 12:40 по киевскому времени стало известно, что борт с Зеленским приземлился в Великобритании.
- Зеленского встречал британский премьер Риши Сунак. Также после стало известно, что украинский президент может встретиться и с королем Чарльзом III
- После того, как самолет приземлился, глава Украины отправился в Вестминстерский дворец. Там аплодисменты не останавливались ни на мгновение во время восхождения Зеленского на трибуну.