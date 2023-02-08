Не оминули увагою користувачі соцмереж теплу атмосферу зустрічі лідерів двох країн, порівняли досягнення України та Росії і, звісно, згадали про екс-прем'єра Бориса Джонсона. Різні реакції українців на цю важливу зустріч зібрав для вас 24 Канал.

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Борис Джонсон та Володимир Зеленський, а також згадки про Росію

Очікувано, що на тлі зустрічі Володимира Зеленського та Ріші Сунака найбільше у соціальних мережах з'явилося кумедних колажів з Борисом Джонсоном. Адже він після початку повномасштабної війни активно підтримував Україну у її боротьбі проти агресора.

Не забули також у мережі відмітити й дипломатичні досягнення України та Росії на тлі повномасштабної війни країни-терористки. Так, поки лідера України тепло зустрічають у цивілізованих державах та допомагають боротися проти Росії, главу МЗС цієї ж Росії у Африці нагороджують скляним намистом.

Як лідер України дістався Лондона

Також у мережі жартували й щодо можливого транспорту Володимира Зеленського. Оскільки в небо України через війну підіймаються лише військові літаки та вертольоти, то користувачі соцмереж припустили, що на важливу зустріч президент міг дістатися потягом.

Дехто припускає й більш неймовірні варіанти.

Візит Володимира Зеленського до Лондона: коротко