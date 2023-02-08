Не оминули увагою користувачі соцмереж теплу атмосферу зустрічі лідерів двох країн, порівняли досягнення України та Росії і, звісно, згадали про екс-прем'єра Бориса Джонсона. Різні реакції українців на цю важливу зустріч зібрав для вас 24 Канал.
До теми Королівський прийом, зброя, санкції: все, що відомо про історичний візит Зеленського до Британії
Борис Джонсон та Володимир Зеленський, а також згадки про Росію
Очікувано, що на тлі зустрічі Володимира Зеленського та Ріші Сунака найбільше у соціальних мережах з'явилося кумедних колажів з Борисом Джонсоном. Адже він після початку повномасштабної війни активно підтримував Україну у її боротьбі проти агресора.
Не забули також у мережі відмітити й дипломатичні досягнення України та Росії на тлі повномасштабної війни країни-терористки. Так, поки лідера України тепло зустрічають у цивілізованих державах та допомагають боротися проти Росії, главу МЗС цієї ж Росії у Африці нагороджують скляним намистом.
Як лідер України дістався Лондона
Також у мережі жартували й щодо можливого транспорту Володимира Зеленського. Оскільки в небо України через війну підіймаються лише військові літаки та вертольоти, то користувачі соцмереж припустили, що на важливу зустріч президент міг дістатися потягом.
Дехто припускає й більш неймовірні варіанти.
Візит Володимира Зеленського до Лондона: коротко
- Інформація про візит Президента України до Великої Британії з'явилася зранку 8 лютого. Про це розповідали іноземні ЗМІ, а українська сторона у цей час нічого не коментувала. Однак уже близько 12:40 за київським часом стало відомо, що борт з Зеленським приземлився у Великій Британії.
- Зеленського зустрічав британський прем'єр Ріші Сунак. Також опісля стало відомо, що український президент може зустрітися й з королем Чарльзом III.
- Після того, як літак приземлився, глава України вирушив у Вестмінстерський палац. Там оплески не зупинялися ні на мить під час сходження Зеленського до трибуни.