На военном складе в России снова взрывались снаряды: есть погибшие

В западной части России 22 июня в очередной раз прозвучали взрывы на складе боеприпасов. В результате этого инцидента во Владимирской области погибли несколько военных врага.

Также якобы погиб один "гражданский специалист". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Западный военный округ армии страны-террориста.

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На складе боеприпасов в России сдетонировал снаряд

В сообщениях говорится, что сначала сдетонировал боеприпас, а затем начался пожар на складе. В результате погибли 3 военных. Как сообщило их командование, "взрыв произошел во время разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища".

Впоследствии пожар потушили и начали делать промывку. Хотя и некоторое время пылал арсенал боеприпасов, российские военные говорят, что другие снаряды не взрывались.

Также вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в России

22 июня стало известно и о пожаре, произошедшем на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России. Речь идет о предприятии, которым официально владела жена Виктора Медведчука.

Местных спасателей туда вызвали в 09:25 по местному времени. Впоследствии они рассказали СМИ, что якобы весь завод вспыхнул вроде из-за "возгорания в теплообменнике".

Хотя и говорили, что пожар не слишком масштабный, туда немедленно пригнали 14 единиц спецтехники из ближайших пожарных отделений.



"Незначительный" пожар на Новошахнинском НПЗ / Скриншот с видео

Впоследствии об этом написали в Вооруженных Силах Украины. Наши защитники обнародовали видео, где видно, что завод атаковал беспилотник.

В Ростовской области благодатный огонь продолжает сходить на земли россиян. Горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Следите за "ветром перемен",

– написали в ВСУ.

Однако важно отметить, что в публикации не подтверждали и не опровергали, что беспилотник – украинский. Однако интригуя подытожили: "Продолжение следует".

Когда до этого в последний раз были "хлопки" в Белгороде

С начала полномасштабного вторжения для многих россиян уже стали привычными сообщения о "хлопках" во многих регионах их государства. Именно так пропагандисты стали называть взрывы, чтобы подобные события казались незначительными.

Едва ли не больше всего похожих сообщений появляется о территории возле военных объектов на территории агрессора. В частности, последний раз жители Белгорода написали о "хлопках" и вспышках в небе вечером 17 июня.

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