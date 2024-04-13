Последний – в ноябре 2023 года. Ведь буквально за месяц до того получил девятый приговор суда – лишение свободы условно и водительских прав на полгода.

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Что известно о ликвидированном российском зэке

Андрей Викторович Блюм с позывным "Лямба" в октябре 2023 года был осужден за пьяное вождение. Уже буквально через месяц он подписал второй контракт с минобороны России и отправился воевать в Украину.

Служил уроженец российского города Вязники Владимирской области России в 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде воинской части 35390. О его ликвидации стало известно только в апреле 2024 года, ведь раньше он считался пропавшим без вести.

Где и как ВСУ ликвидировали оккупанта

На полигоне в Трудовском, что в Донецкой области, "Лямба" 20 февраля 2024 года успешно отскочил от артиллерийской системы HIMARS.

Тогда он опубликовал в сети видео, на котором обвинял российских командиров в том, что две роты оккупантов погибли в результате атаки ВСУ.

Й***ные на**й командиры, всю роту розх**рили. Там п**да народа. Две роты на**й. Четвертая рота полностью лежит, шестая рота полностью,

– жаловался "Лямба" незадолго до своей гибели.

Что говорил оккупант незадолго до своей гибели: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Сам "Лямба" считался пропавшим без вести в начале марта 2024 года. О его гибели в апреле сообщили друзья и местные паблики.

"Житель владимирских Вязников Блюм Андрей Викторович 1982 года рождения по прозвищу "Лямба" 20 февраля 2024 года успешно отскочил от HIMARS на полигоне в Трудовском, снял козырное видео и дней через 10 – 15 демилитаризовался в Новомихайловке", – рассказал блогер Necro Mancer.

Известно, что в России оккупант восемь раз был осужден за кражи.

Потери врага на фронте

Оккупанты ежедневно на фронте теряют сотни единиц личного состава и техники. Только за последние сутки в Украине россияне потеряли 1030 единиц личного состава. За более чем два года войны – ориентировочно 452 760 (+1030) человек личного состава.

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли тысячи единиц техники: