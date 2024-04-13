Последний – в ноябре 2023 года. Ведь буквально за месяц до того получил девятый приговор суда – лишение свободы условно и водительских прав на полгода.
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Что известно о ликвидированном российском зэке
Андрей Викторович Блюм с позывным "Лямба" в октябре 2023 года был осужден за пьяное вождение. Уже буквально через месяц он подписал второй контракт с минобороны России и отправился воевать в Украину.
Служил уроженец российского города Вязники Владимирской области России в 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде воинской части 35390. О его ликвидации стало известно только в апреле 2024 года, ведь раньше он считался пропавшим без вести.
Где и как ВСУ ликвидировали оккупанта
На полигоне в Трудовском, что в Донецкой области, "Лямба" 20 февраля 2024 года успешно отскочил от артиллерийской системы HIMARS.
Тогда он опубликовал в сети видео, на котором обвинял российских командиров в том, что две роты оккупантов погибли в результате атаки ВСУ.
Й***ные на**й командиры, всю роту розх**рили. Там п**да народа. Две роты на**й. Четвертая рота полностью лежит, шестая рота полностью,
– жаловался "Лямба" незадолго до своей гибели.
Что говорил оккупант незадолго до своей гибели: смотрите видео
(Осторожно! Нецензурная лексика)
Сам "Лямба" считался пропавшим без вести в начале марта 2024 года. О его гибели в апреле сообщили друзья и местные паблики.
"Житель владимирских Вязников Блюм Андрей Викторович 1982 года рождения по прозвищу "Лямба" 20 февраля 2024 года успешно отскочил от HIMARS на полигоне в Трудовском, снял козырное видео и дней через 10 – 15 демилитаризовался в Новомихайловке", – рассказал блогер Necro Mancer.
Известно, что в России оккупант восемь раз был осужден за кражи.
Потери врага на фронте
Оккупанты ежедневно на фронте теряют сотни единиц личного состава и техники. Только за последние сутки в Украине россияне потеряли 1030 единиц личного состава. За более чем два года войны – ориентировочно 452 760 (+1030) человек личного состава.
С 24 февраля 2022 года россияне потеряли тысячи единиц техники:
- танков – 7 169 (+23);
- боевых бронированных машин – 13 745 (+47);
- артиллерийских систем – 11 518 (+32);
- РСЗВ – 1 045 (+5);
- средств ПВО – 756 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 201 (+40);
- крылатых ракет – 2 088 (+1);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 396 (+57);
- специальной техники – 1 893 (+5).