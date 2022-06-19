Новая реальность

Из тех людей, с которыми мы в конце февраля ездили и бегали вокруг Харькова и жгли все из вражеской техники, что нам было по зубам по количеству, некоторых уже нет. Навсегда. И никогда не будет. Троих мы даже не смогли похоронить. Сейчас ищем их тела или место захоронения.

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У нас несколько автомобилей под специфические разные задачи. Я знаю, сколько в каждую из них влезает раненых и какой степени тяжести. Ну, чтобы довезти до медиков или парамедиков. Я знаю, сколько тел погибших парней я смогу вывезти с поля каждым из этих автомобилей. Я также знаю, чем лучше отмывать кузов и салон. А еще я знаю, сколько ящиков мин влезает в кузов пикапа. И сколько ракет с пусковой. И как тянуть бесов на фаркопе по пашне.

А еще я знаю, где ремонтировать авто после каждого выезда. А еще я знаю, где и что делают наши инструкторы для того, чтобы все попавшие к ним в руки были не на один бой. А еще я знаю, в каком состоянии эмоциональном и физическом мои знакомые военные. Сколько из них уже побывали под капельницами в госпиталях или просто за дверью каких-нибудь каморок.

У меня очень много знаний за эти три месяца. Это не говоря о волонтере и каком-то заоблачном объеме номенклатуры и широком ассортименте потребностей. Я даже знаю уже, чем чертовы плунженные пары ТНВД одного двигателя "камаза" отличаются от другого. Я знаю столько разной фигни, которой мне не нужно было никогда знать, что сам в шоке. Но это выматывает.

Без права на эмоции

Устал ли я? Я не знаю. Ибо у меня сплошное окаменение длиной в три месяца. Я не знаю, устал я или нет. Я чувствую себя как железный дровосек, только вместо масла у меня таблетки. Много и разных. Но я каждое мгновение готов по звонку выскочить туда где делается сейчас "гей-гей, развеселить".

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Сдают ли у меня нервы? Бьют ли меня эмоции? А как вы думаете? Но есть одна маленькая деталь. Я не имею права на публичную усталость, на публичные нервы, на публичное отчаяние или уныние. Просто не имею права. Ради тех ребят, которые погибли. Ради своего отпрыска. Ради всех, кто еще не родился. Ради всех, кто уже никогда не родится.

Каждый из нас сейчас и до конца войны не имеет права на публичные эмоции. Я говорю о деструктивных и негативных эмоциях, которые подрывают моральный дух и веру в победу. Мы все, кто что-то пишет или говорит на публику, должны понимать, что сейчас, как никогда, другие люди слушают и ловят каждую нашу эмоцию.

Выбор сделан

Не следует напоминать о войне какими-то эмоциональными вещами тем, кто о ней и не думает. Все, баста, нет тех, кто не знает о войне. Кто не сделал свой выбор.

После Мариуполя, Бучи, Рубежного, ракетных и авиаударов нет ни единого, кто не сделал свой выбор. Поэтому стучать в закрытую дверь шокирующими новостями, то только вредит тем, кто эту войну пропускает через себя.

Вредит тем, кто сейчас эту войну воюет. Ибо им нужен надежный тыл. Монолит. У нас всех есть одна простая задача. "Чтобы моя вера была гранитом". Чтобы каждый из нас был гранитным островом в этом ужасе войны. Чтобы каждый из нас нес уверенность в нашей победе. Просто спокойную уверенность. Настолько просто, чтобы даже дико было в этом сомневаться. Как солнце каждый день восходит, так мы победим. Это очень сложно, но это очень просто. Потому что нет у нас другого выбора. Некуда нам бежать. Нет выбора, кроме победы. Иначе уничтожат нас. Если не всех, то большинство.

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Нет у нас никого, кто за нас будет воевать. Нет у нас никого, кроме нас, кто будет помогать войску. И нет у нас ничего более ценного сейчас, кроме ВСУ. Вот и все.

А эмоции... Это дома, за закрытой дверью. Выключить телефоны и свет на всякий случай. Потому что иногда и лампочки не выдерживают. А мы... Мы должны выдержать. И не просто выдержать. А еще и поддержать тех, у кого меньше выдержки. Их тоже очень много. И они рядом. Но они держатся. Ибо выхода другого просто нет.

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