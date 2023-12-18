В боях за Украину погиб нацгвардеец из Винницкой области, который собирался жениться

На войне погиб боец Национальной гвардии Украины Валерий Ващук из Винницкой области. Ему было всего 22 года.

В армии воин имел звание старшего солдата и позывной "Марик". О потере сообщили в Фейсбуке его близкие и знакомые.

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Что известно о защитнике Валерии Ващуке

Ващук Валерий Леонидович родился 20 ноября 2001 года в селе Винницкие Хутора. Служить в НГУ он ушел после своего совершеннолетия, а с полномасштабным вторжением врага отправился защищать суверенитет и свободу государства.

Известно, что 22-летний Валерий Ващук дослужился до старшего солдата. Нацгвардеец мечтал жениться на любимой Ане после того, как ей исполнится 18 лет. Ее совершеннолетие наступило несколько дней назад.

Близкие защитники вспомнили, что Валерий был светлым человеком с солнечной ухмылкой. Он всегда приходил на помощь, если это было нужно, и умел поддержать.

Как унять мою боль, мою ярость, я же тебя просила не ехать. Ты же мне обещал вернуться, познакомить меня со своей девушкой, ты мне рассказывал о ней каждый раз, обещал, что приедешь ко мне в отпуск! А теперь мне остается только молиться за тебя и искать тебя, мой ангел, среди звезд на небе. Ты всегда был, есть и будешь в моем сердце и в моей душе, я всегда буду за тебя молиться и просить Господа, чтобы он тебя принял к себе,

– написала Ольга Ващук в фейсбуке.

О времени и дате прибытия траурного кортежа в родительский дом и чин захоронения Героя землякам сообщат впоследствии.

Редакция 24 Канала Выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя.