На войне погиб военнослужащий и журналист Богдан Затула

Богдан Затула начинал свою карьеру как редактор ленты новостей "Зеркало недели", а затем стал частью команды "Новости.Live", где занимался освещением событий в своем родном Харькове.

Об этом сообщили его коллеги. Бойца похоронили на Аллее Славы в Харькове.

Смотрите также В память о тех, кого убила Россия: во Львове четверг, 5 сентября, объявили Днем траура

Богдан до мобилизации работал журналистом

Богдана призвали на службу в Вооруженные Силы Украины 31 июля 2024 года. 26 августа он трагически погиб в результате интенсивного артиллерийского обстрела.

В 2023 году Богдан Затула работал редактором ленты новостей "Зеркала недели", а затем в команде телеграмм-канала издания. В мае 2024 года журналист присоединился к команде "Новини.Live", где освещал события в родном Харькове, снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии.

Наш коллега был талантливым и трудолюбивым журналистом. Знал, чем живет город, всегда снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии. Богдан запомнился добрым и общительным, никогда не отказывал в помощи,

– написали его коллеги из "Новини.Live".

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Богдана Затулы.