Она была единственной женщиной в подразделении: на войне погибла оператор БПЛА Райана

На фронте погибла оператор БПЛА Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура, одесситка Раяна. Она была единственной женщиной в этом подразделении и выполняла задания на самых горячих участках.

Как сообщили общественная организация "Лига мусульманок Украины" и председатель Всеукраинской ассоциации общественных организаций Альраид Сейран Арифов, похороны военнослужащей состоятся в ее родном городе Одессе.

От спорта до боев на передовой

До полномасштабного вторжения и мобилизации Раяна профессионально занималась спортом и самостоятельно воспитывала сына. По информации телеканала "Мы – Украина", одесситка работала тренером по тайскому боксу, обучая как детей, так и взрослых.

В 2024 году женщина решила сменить тренировочный зал на фронт. Она успешно прошла специализированные курсы по пилотированию беспилотников, после чего присоединилась к добровольческому подразделению.

На передовой защитница взяла на себя управление дронами, регулярно выслеживая и поражая российскую бронированную технику на Донецком направлении. Помимо боевых вылетов, одесситка также отвечала за руководство продовольственным штабом подразделения.



Оператор БПЛА Раяна / © Facebook

Сама военнослужащая объясняла, что пребывание на линии фронта давало ей ощущение четкой цели и контроля над ситуацией.

Я знаю, что враг здесь, и могу что-то сделать. Там (в тылу – ред.) – нет, а здесь помогаю всем, чем могу. Хочу, чтобы мой ребенок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну. Побратимы принимают меня как сестру, которую оберегают,

– делилась Раяна при жизни.

Служба и память сослуживцев

Защитница исповедовала ислам, посещала столичную мечеть, а во время ротаций на востоке заботилась о мечети в прифронтовой Константиновке в Донецкой области. Также она постоянно готовила горячие блюда для волонтеров и военных.

Руководительница фонда имени Героя Украины Сергея Коновала Ольга Коновал вспомнила о службе с Раяной, отметив ее стойкость и мужество.

Носила за плечами огромный баул, больше ее самой, и всегда была готова дать отпор кому угодно. Удивлялась, когда я рассказала ей, что существует женская военная форма маленьких размеров, а потом с радостью показывала мне обновки, которые получила. Как мы тогда радовались! Она заняла мою комнату в Дружковке и говорила мне, что это только на время моего отсутствия, но я ей не верила. А потом напоминала мне отключать воду, потому что тот котел вечно протекал,

– отметила волонтер.

Ольга Коновал подчеркнула, что Украина потеряла смелую женщину-воина, которая умела находить общий язык с каждым.

Она так и не научила меня азам ножевого боя, но я всегда подкалывала ее за это, потому что приключений эта женщина умела искать. А пока я просто хочу, чтобы вы знали: Украина потеряла фантастическую женщину-воина. Мы все ее потеряли. Каждый,

– подытожила она.

Украинский защитник Мурад Насиров также выразил соболезнования в связи с гибелью своей сестры по оружию.

Ее вера, мужество и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Она доказала, что любовь к Богу, честь, достоинство и любовь к Родине не имеют национальности. Нам больно терять своих. Особенно тех, кто отдал самое дорогое – собственную жизнь, чтобы другие могли жить,

– написал воин.



Райана погибла на фронте / © Facebook