В ряде городов Украины сообщили о заминировании: поступила информация о взрывчатке

В Тернополе и Ровно жителей и гостей города просят не подходить слишком близко к вокзалу. Это связано с тем, что поступила информация о возможном минировании. Также о возможной опасности сообщили в Виннице.

Враг очень опасен. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но и может устраивать провокации. Одной из них вполне могла быть информация о заминировании в Тернополе, Ровно и других местах.

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В каких городах была информация о минировании

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, из каких городов поступила информация о возможном заминировании.

Кропивницкий . Там ищут взрывчатку на Центральном рынке.

. Там ищут взрывчатку на Центральном рынке. Винница . Специальные службы работают на Центральном рынке, а также на железнодорожном вокзале.

. Специальные службы работают на Центральном рынке, а также на железнодорожном вокзале. Хмельницкий . Известно о возможном заминировании железнодорожного, автовокзала, овощного рынка.

. Известно о возможном заминировании железнодорожного, автовокзала, овощного рынка. Ровно . Ищут взрывоопасные предметы на железнодорожном, а также на автовокзале.

. Ищут взрывоопасные предметы на железнодорожном, а также на автовокзале. Тернополь. Туда поступили сообщения о возможной закладке взрывчатки на железнодорожном вокзале, а также в Центральном универмаге.

Людей эвакуируют с вокзала Тернополя

Как рассказал мэр Тернополя Сергей Надал в 12:33, из помещений железнодорожного вокзала, а также Центрального универмага эвакуируют людей. Там работают службы, которые занимаются поиском взрывоопасных предметов.

Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке. Пожалуйста, не идите в этом направлении и не подходите близко к зданиям. Детали сообщу позднее,

– подчеркнул он.

Уже в 13:17 поступило сообщение от главы Тернопольской ОВА Владимира Труша. Он отметил, что "информация о заминировании не подтвердилась". Специалисты тщательно осмотрели сооружения, где могли заложить взрывчатку, и не обнаружили ее. Он призвал граждан возвращаться на свои рабочие места.

Вскоре поступила информация из Ровно. Там спецслужбам сообщили о вероятном заминировании сразу нескольких объектов. В Нацполиции, передает Суспільне, по состоянию на 13:00 по всем указанным адресам устраивают проверку на наличие взрывчатки.

Сами сообщения служащие получили около 12:00. Тогда сообщалось о возможном минировании как железнодорожного, так и автовокзала. Кроме того, под угрозой была улица, возле которой расположен центральный рынок.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы и все экстерные службы. Взрывотехники с кинологами обследуют помещения, откуда эвакуировали граждан, и прилегающие территории,

– отметила пресс-офицер полиции области Юлия Мозоль.