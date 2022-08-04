В ряде городов Украины сообщили о заминировании: поступила информация о взрывчатке
Источник:телеграм Сергея Надала
В Тернополе и Ровно жителей и гостей города просят не подходить слишком близко к вокзалу. Это связано с тем, что поступила информация о возможном минировании. Также о возможной опасности сообщили в Виннице.
Враг очень опасен. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но и может устраивать провокации. Одной из них вполне могла быть информация о заминировании в Тернополе, Ровно и других местах.
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В каких городах была информация о минировании
Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, из каких городов поступила информация о возможном заминировании.
- Кропивницкий. Там ищут взрывчатку на Центральном рынке.
- Винница. Специальные службы работают на Центральном рынке, а также на железнодорожном вокзале.
- Хмельницкий. Известно о возможном заминировании железнодорожного, автовокзала, овощного рынка.
- Ровно. Ищут взрывоопасные предметы на железнодорожном, а также на автовокзале.
- Тернополь. Туда поступили сообщения о возможной закладке взрывчатки на железнодорожном вокзале, а также в Центральном универмаге.
Людей эвакуируют с вокзала Тернополя
Как рассказал мэр Тернополя Сергей Надал в 12:33, из помещений железнодорожного вокзала, а также Центрального универмага эвакуируют людей. Там работают службы, которые занимаются поиском взрывоопасных предметов.
Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке. Пожалуйста, не идите в этом направлении и не подходите близко к зданиям. Детали сообщу позднее,
– подчеркнул он.
Уже в 13:17 поступило сообщение от главы Тернопольской ОВА Владимира Труша. Он отметил, что "информация о заминировании не подтвердилась". Специалисты тщательно осмотрели сооружения, где могли заложить взрывчатку, и не обнаружили ее. Он призвал граждан возвращаться на свои рабочие места.
Вскоре поступила информация из Ровно. Там спецслужбам сообщили о вероятном заминировании сразу нескольких объектов. В Нацполиции, передает Суспільне, по состоянию на 13:00 по всем указанным адресам устраивают проверку на наличие взрывчатки.
Сами сообщения служащие получили около 12:00. Тогда сообщалось о возможном минировании как железнодорожного, так и автовокзала. Кроме того, под угрозой была улица, возле которой расположен центральный рынок.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы и все экстерные службы. Взрывотехники с кинологами обследуют помещения, откуда эвакуировали граждан, и прилегающие территории,
– отметила пресс-офицер полиции области Юлия Мозоль.