События, запечатленные на фотографии, происходят на вокзале в Краматорске. Трогательное фото опубликовали в своих соцсетях украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие полномасштабную войну России против Украины.

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Гражданский благодарит военного

Следует отметить, что это изображение вошло в серию снимков фотографов с Краматорского вокзала, где украинские защитники провожают на поезд своих любимых, приехавших посетить их.

Пользователи сети были тронуты этой фотографией:

"Господи, плачу. А я все никак не осмелюсь, обнять и поблагодарить, а так хочу это сделать как увижу военного мужа. Слава Героям";

"Разфигачило на куски";

"Ибо они достойны такого отношения".

Гражданский мужчина благодарит воину за борьбу / Фото Kostiantyn & Vlada Liberov

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