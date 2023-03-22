Події, відображені на світлині, відбуваються на вокзалі у Краматорську. Зворушливе фото опублікували у своїх соцмережах українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які документують повномасштабну війну Росії проти України.

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Цивільний дякує військовому

Варто зауважити, що це зображення увійшло до серії знімків фотографів з Краматорського вокзалу, де українські захисники проводжають на потяг своїх коханих, які приїхали їх відвідати.

Користувачі мережі були зворушені цією світлиною:

"Господи, плачу. А я все ніяк не наважусь, обійняти і подякувати, а так хочу це зробити як побачу військового чоловіка. Слава Героям";

"Розфігачило на шматки";

"Бо вони гідні такого ставлення".

Цивільний чоловік дякує воїну за боротьбу / Фото Kostiantyn & Vlada Liberov

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