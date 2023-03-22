Події, відображені на світлині, відбуваються на вокзалі у Краматорську. Зворушливе фото опублікували у своїх соцмережах українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які документують повномасштабну війну Росії проти України.
Важливо Краматорський вокзал і драмтеатр у Маріуполі: в ООН довели винуватість Росії у злочинах
Цивільний дякує військовому
Варто зауважити, що це зображення увійшло до серії знімків фотографів з Краматорського вокзалу, де українські захисники проводжають на потяг своїх коханих, які приїхали їх відвідати.
Користувачі мережі були зворушені цією світлиною:
- "Господи, плачу. А я все ніяк не наважусь, обійняти і подякувати, а так хочу це зробити як побачу військового чоловіка. Слава Героям";
- "Розфігачило на шматки";
- "Бо вони гідні такого ставлення".
Цивільний чоловік дякує воїну за боротьбу / Фото Kostiantyn & Vlada Liberov
Саме цей вокзал у квітні 2022 року обстріляла Росія: що відомо
- 8 квітня 2022 року росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську. Там перебувало багато людей, які чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок удару загинула 61 людина, ще 121 зазнала поранень.
- Для обстрілу окупанти застосували ракетний комплекс "Точка-У", цинічно заперечуючи наявність цього озброєння, звинувачуючи в обстрілі ЗСУ.
- О 10:28 над вокзалом вибухнула балістична ракета, розкидавши навколо десятки суббоєприпасів. При падінні на землю суббоєприпаси вибухали, завдаючи травм людям, які перебували на вокзалі.
- Людям відривало кінцівки та частини тіла. Допомогу людям почали надавати рятувальники, які працювали на вокзалі, волонтери та просто перехожі. Поки на місце обстрілу не прибула швидка, деяким постраждалим кров намагалися зупинити за допомогою підгузків.
- Експерти Human Rights Watch проаналізували знімки частини ракети, яка впала приблизно за 50 метрів на південний захід від головного входу до будівлі вокзалу. Вони встановили, що це була балістична ракета 9М79К-1 серії "Точка-У".