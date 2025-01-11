На Волыни избили священника: в ПЦУ уточняют, что нападавший был сторонником УПЦ МП

Волынская епархия Православной церкви Украины сообщила об инциденте в селе Ветлы, что на границе с Беларусью. Священника ПЦУ Романа Гулу, который освящал классы в местном лицее, атаковал отец одного из школьников.

Тот был сторонником Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию ПЦУ.

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Что известно об инциденте

Согласно информации, обнародованной епархией, отец Роман проводил традиционный обряд окропления иорданской водой в жилищах прихожан и, по предварительной договоренности с дирекцией, посетил лицей.

По словам священника, большинство учеников происходят из православных семей, но есть и дети других конфессий. Поэтому он спросил, никто не возражает против обряда. Те, кто не желал участвовать, вышли из класса подождать в коридоре.

Однако, после завершения обряда, на священника набросился отец одного из учеников. По словам очевидцев, мужчина ударил священника в лицо, оскорбляя его словами.

Все было очень быстро. Никто не ожидал такой реакции. Мужчина вел себя агрессивно, и никакими словами его не удавалось успокоить,

– говорит священник.

Как рассказывает отец Роман, на улице собрались около 30 сторонников УПЦ МП вместе со своим священником, которые также оскорбляли его и учителей и даже угрожали.

Священник сообщил, что человек, который на него напал, работает в местном лесничестве и должен был находиться на работе. Из-за полученных ударов отец Роман обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.

В Волынской епархии ПЦУ отмечают, что конфликты на религиозной почве в Ветлах продолжаются со времени, когда часть общины перешла в ПЦУ, тогда как другие остались в УПЦ МП.