На Волыни обрушилось аварийное помещение, в котором было 3 детей
Источник:патрульная полиция Волыни
На Волыни 29 апреля обрушилось старое заброшенное здание. В то время внутри находились 3 ребенка.
Детали инцидента с детьми
Сообщение об обвале здания поступило полицейским около 17:00. Выяснилось, что дети играли в аварийном помещении.
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В помещении внезапно обрушилась бетонная плита, возле которой и находились дети. Один из мальчишек рассказал, что после обвала его друг сбежал.
Полицейские осмотрели территорию и обнаружили 10-летнего мальчика с ранением ноги. Также он рассказал, что у него болит голова. Ребенка немедленно передали медикам и увезли в больницу. Впоследствии и его 11-летний друг также был госпитализирован.
Третий мальчик был уже дома и невредим.
Уважаемые родители, настоятельно призываем вас следить за тем, где гуляют ваши дети. Ведь "поиск приключений" для них может превратиться в несчастный случай,
– подчеркнули патрульные.
Как поступить, если вы попали под завал
Призовите на помощь и сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. Дальше спокойно ждите, пока разберут завал. Если же вас никто не слышит, то алгоритм действий несколько иной:
- старайтесь высвободить руки и ноги;
- оцените окружающую ситуацию. Если есть возможность, начинайте разбирать завал;
- не заденьте то, на чем все держится;
- если вы травмированы, то терпеливо зовите на помощь, стучите по трубам и батареям;
- в ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения;
- если у вас есть с собой телефон, обязательно звоните по телефону 102.
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