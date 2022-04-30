На Волыни обрушилось аварийное помещение, в котором было 3 детей

На Волыни 29 апреля обрушилось старое заброшенное здание. В то время внутри находились 3 ребенка.

Детали инцидента с детьми

Сообщение об обвале здания поступило полицейским около 17:00. Выяснилось, что дети играли в аварийном помещении.

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В помещении внезапно обрушилась бетонная плита, возле которой и находились дети. Один из мальчишек рассказал, что после обвала его друг сбежал.

Полицейские осмотрели территорию и обнаружили 10-летнего мальчика с ранением ноги. Также он рассказал, что у него болит голова. Ребенка немедленно передали медикам и увезли в больницу. Впоследствии и его 11-летний друг также был госпитализирован.

Третий мальчик был уже дома и невредим.

Уважаемые родители, настоятельно призываем вас следить за тем, где гуляют ваши дети. Ведь "поиск приключений" для них может превратиться в несчастный случай,

– подчеркнули патрульные.

Как поступить, если вы попали под завал

Призовите на помощь и сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. Дальше спокойно ждите, пока разберут завал. Если же вас никто не слышит, то алгоритм действий несколько иной:

старайтесь высвободить руки и ноги;

оцените окружающую ситуацию. Если есть возможность, начинайте разбирать завал;

не заденьте то, на чем все держится;

если вы травмированы, то терпеливо зовите на помощь, стучите по трубам и батареям;

в ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения;

если у вас есть с собой телефон, обязательно звоните по телефону 102.

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