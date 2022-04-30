Деталі інциденту з дітьми

Повідомлення про обвал будівлі надійшло поліцейським близько 17:00. З'ясувалося, що діти гралися в аварійному приміщення.

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У приміщенні раптово обвалилася бетонна плита, біля якої й перебували діти. Один з хлопчаків розповів, що після обвалу його друг зник.

Поліцейські оглянули територію та знайшли 10-річного хлопчика з пораненням ноги. Також він розповів, що його болить голова. Дитину негайно передали медикам й відвезли в лікарню. Згодом і його 11-річного друга також госпіталізували.

Третій хлопчак був вже вдома й неушкоджений.

Шановні батьки, наполегливо закликаємо вас слідкувати за тим, де гуляють ваші діти. Адже "пошук пригод" для них може перетворитися в нещасний випадок,

– наголосили патрульні.

Як діяти, якщо ви потрапили під завал

Покличте на допомогу та повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося. Далі спокійно чекайте, поки розберуть завал. Якщо ж вас ніхто не чує, то алгоритм дій трохи інший: