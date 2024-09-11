Экс-заместитель председателя Волынской ОГА разоблачили на переправке уклонистов за границу

Экс-заместителя председателя Волынской ОГА и ее сообщников разоблачили на незаконной переправке военнообязанных через границу. Сейчас им уже избрали меры пресечения.

Кроме бывшей заместителя председателя Волынской ОВА, в этом участвовали руководители общественных организаций, физические лица-предприниматели и другие.

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Подробности преступной схемы

С августа 2022 года по апрель 2023 года группа лиц организовала незаконную переправку через границу более 100 военнообязанных. Их записывали как волонтеров в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу.

По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов США с человека. Деньги участникам преступной организации передавали через посредников.

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Сейчас всем подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас правоохранители проводят расследование, в настоящее время подозреваемым избрали меры пресечения.