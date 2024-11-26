Такую инициативу предложили волонтеры местного филиала общественной организации UA Resistance Foundation, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне ударили по остановке в оккупированной Новой Каховке: поврежден автобус, есть раненые и погибшие

Как и когда можно принести книги

Книги можно приносить в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00 на улицу Независимости, 94 в городе Ковель.

Также можно позвонить и попросить волонтеров, чтобы они помогли вывезти российскую литературу из вашего дома.

Собранные книги отвезут на "Ковельскую бумажную фабрику" и впоследствии изготовят из них туалетную бумагу. Позже эту бумагу отправят на фронт.

На предприятии говорят, что с одной книги средней толщины получается примерно один рулон бумаги.

Мы хотим мотивировать людей отказываться от российского и помогать нашей армии. Поэтому призываем жителей не только Ковеля, но и других городов сдавать российские книги, а средства жертвовать на поддержку войска,

– рассказала волонтер общественной организации Дарья Панченко в комментарии misto.media.

Сейчас волонтерам удалось собрать около 1 тонны макулатуры. Акция продлится до конца ноября.