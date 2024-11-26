Таку ініціативу запропонували волонтери місцевої філії громадської організації UA Resistance Foundation, передає 24 Канал.

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Як та коли можна принести книги

Книги можна приносити у п'ятницю, суботу та неділю з 16:00 до 20:00 на вулицю Незалежності, 94 у місті Ковель.

Також можна зателефонувати та попросити волонтерів, щоб вони допомогли вивезти російську літературу з вашої домівки.

Зібрані книжки відвезуть на "Ковельську паперову фабрику" та згодом виготовлять з них туалетний папір. Пізніше цей папір відправлять на фронт.

На підприємстві кажуть, що з однієї книжки середньої товщини виходить приблизно один рулон паперу.

Ми хочемо мотивувати людей відмовлятись від російського та допомагати нашому війську. Тому закликаємо жителів не лише Ковеля, а й інших міст здавати російські книги, а кошти жертвувати на підтримку війська,

– розповіла волонтерка громадської організації Дарина Панченко у коментарі misto.media.

Наразі волонтерам вдалося зібрати близько 1 тонни макулатури. Акція триватиме до кінця листопада.