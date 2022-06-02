На Востоке артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян: у врага много потерь

Украинские воины продолжают уничтожать российских кафиров. Так, только сегодня на Востоке нашего государства ликвидировали 32 захватчика.

Украинские военные артиллерией уничтожили командно-наблюдательный пункт кафиров. Кроме того, уничтожено 8 единиц вражеской техники.

Интересно На Юге воины ВСУ уничтожили 4 российские гаубицы "Мста-Б"

Потери кафиров на Востоке

Только за сегодняшний день российские кафиры на востоке потеряли:

32 человек из личного состава;

2 танка;

1 боевую машину пехоты;

1 бронетранспортер;

2 артиллерийские системы;

1 миномет;

1 беспилотник.

Суммарные потери россиян за 99 дней войны

Каждый день наши защитники и защитницы наносят немалые потери российским оккупантам. На 99-й день полномасштабного российского вторжения наши воины ликвидировали и уничтожили:

около 30 850 кафиров;

1 363 танка;

661 артиллерийскую систему;

207 реактивных систем залпового огня;

95 средств противовоздушной обороны;

210 самолетов;

175 вертолетов;

521 беспилотник оперативно-тактического уровня;

120 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

51 единицу специальной техники.

Только за прошедшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 150 кафиров. В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что потери россиян среди личного состава ориентировочные, поскольку подсчет осложнен активными боевыми действиями.

Ситуация на фронте

На Севере сохраняется угроза наступления из Белоруссии. Тамошние войска минуют дороги и мосты на границе с Украиной. Также сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с белорусской территории.

На Востоке продолжаются активные боевые действия. Российские кафиры массово обстреливают мирные города и села, из-за чего страдает гражданское население и инфраструктура. Самые ожесточенные бои сейчас идут за Северодонецк. Там кафиры терпят немалые потери и вынуждены опрокидывать войска из других направлений, однако бои продолжаются внутри города. В Генштабе отмечают, что ситуация трудная, но контролируемая.

На южных направлениях российские кафиры сосредотачиваются на укреплении своих позиций и делают все возможное, чтобы избежать неизбежного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 2 июня в карте боевых действий .

Интересно – военный эксперт о замыслах оккупантов в Донецкой области: смотрите видео