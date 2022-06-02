Українські військові артилерією знищили командно-спостережний пункт окупантів. Крім того, знищили 8 одиниць ворожої техніки.

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Втрати окупантів на Сході

Лише за сьогоднішній день, 2 червня, російські окупанти на Сході втратили:

32 осіб з особового складу;

2 танки;

1 бойову машину піхоти;

1 бронетранспортер;

2 артилерійські системи;

1 міномет;

1 безпілотник.

Сумарні втрати росіян за 99 днів війни

Щодня наші захисники та захисниці завдають чималих втрат російським окупантам. Станом на 99-й день повномасштабного російського вторгнення наші воїни ліквідували та знищили:

близько 30 850 окупантів;

1 363 танки;

661 артилерійську систему;

207 реактивних систем залпового вогню;

95 засобів протиповітряної оборони;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

521 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

120 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

51 одиницю спеціальної техніки.

Лише за минулу добу, 1 червня, нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати близько 150 окупантів. У Генштабі Збройних Сил зазначають, що втрати росіян серед особового складу є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнений активними бойовими діями.

Ситуація на фронті

На Півночі зберігається загроза наступу з Білорусі. Тамтешні війська мінують дороги та мости на кордоні з Україною. Також зберігається загроза завдання ракетних ударів з білоруської території.

На Сході тривають активні бойові дії. Російські окупанти масово обстрілюють мирні міста та села, через що страждає цивільне населення та інфраструктура. Найзапекліші бої зараз точаться за Сєвєродонецьк. Там окупанти зазнають чималих втрат і вимушені перекидати війська з інших напрямків, однак бої тривають всередині міста. У Генштабі відзначають, що ситуація важка, але контрольована.

На Південних напрямках російські окупанти зосереджуються на укріпленні своїх позицій та роблять все можливе, щоб уникнути неминучого контрнаступу Збройних Сил України.

Більше про ситуацію на фронті станом на 2 червня – у карті бойових дій.

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