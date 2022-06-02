Інші втрати російських окупантів на Півдні уточнюють. Однак підрозділи ракетно-артилерійського озброєння сил оборони змогли знищити російські гаубиці.

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Що відомо про гаубиці "Мста-Б"

Українським військовим вдалося знищити 4 гаубиці "Мста-Б" – артилерійські установки, створені в часи СРСР. Зараз вони є на озброєнні України, Казахстану, Білорусі та Росії. 152-міліметрові гаубиці призначені для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів.

Також їх використовують для руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Максимальна дальність гаубиць – 28 900 метрів.

Російські окупанти використовували такі гаубиці не лише під час вторгнення в Україну, а й в ході війни на Донбасі та в Сирії. Зараз ці гаубиці російські окупанти активно використовують для обстрілів не лише позицій наших захисників та захисниць, але й цивільної інфраструктури.

Втрати окупантів станом на 99-ий день війни

Станом на 2 травня – 99-ий день війни Росії з Україною, окупанти втратили близько 30 850 осіб з особового складу. У Генштабі Збройних Сил наголошують, що кількість ліквідованих окупантів є орієнтовною, оскільки активні бойові дії, які тривають на Півдні та Сході України, суттєво ускладнюють підрахунок.

Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили:

близько 150 окупантів;

2 ворожі танки;

11 бойових броньованих машин;

1 ворожий засіб протиповітряної оборони;

2 ворожі літаки;

2 російські безпілотники;

35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

2 одиниці спеціальної техніки.

З повною статистикою втрат окупантів за 99 днів повномасштабної війни ви можете ознайомитися тут.

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