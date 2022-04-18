На Востоке и Юге оккупанты действуют более продуманно, но это им не поможет, – Зеленский

Сейчас можно константировать, что российские войска начали битву за Донбасс. Об этом свидетельствуют активные и более продуманные атаки на Востоке и Юге Украины.

Об этом в ночном обращении от 18 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что изменение тактики врага может свидетельствовать об их страхе потерять всю армию, сообщает 24 канал.

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Враг продумывает свои действия, однако это ему не поможет

Зеленский отметил, что на Востоке и Юге Украины оккупанты пытаются атаковать гораздо более продуманно, чем это было раньше.

Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы зайти туда основными силами,

– рассказал он в обращении.

По его мнению, переформатировать тактику пришлось из-за значительных потерь врага, которые он понес на протяжении предыдущих месяцев войны.

Видимо, российские генералы, которые привыкли не считать любые потери, убили уже столько российских военных, что даже им надо быть осторожнее, потому что никого не останется для наступления,

– добавил президент.

В то же время он считает, что даже продумывание своих действий не способно помочь россиянам. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена.

Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим,

– подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского от 18 апреля: