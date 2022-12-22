Воздушную тревогу в областях Украины начали объявлять около 14.05, пишет 24 канал. Сначала тревогу начали объявлять на Востоке Украины.

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Где объявили воздушную тревогу

Винницкая область

Черкасская область

Полтавская область

Кировоградская область

Харьковская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Николаевская область

Одесская область

Херсонская область

Запорожская область

Кроме того, с 4 апреля 2022 воздушная тревога продолжает действовать на территории Луганской области.