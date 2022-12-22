Воздушную тревогу в областях Украины начали объявлять около 14.05, пишет 24 канал. Сначала тревогу начали объявлять на Востоке Украины.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Винницкая область
  • Черкасская область
  • Полтавская область
  • Кировоградская область
  • Харьковская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Херсонская область
  • Запорожская область

Кроме того, с 4 апреля 2022 воздушная тревога продолжает действовать на территории Луганской области.